Banaz'da çıkan yangında odunluk ve samanlık zarar gördü Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evin samanlık ve odunluk olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında hasar oluştu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evin samanlık ve odunluk olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında hasar oluştu. Susuz Köyünde Ramazan Bulut'a ait evin bitişiğindeki odunluk ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Banaz Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yanındaki eve sıçramadan söndürüldü. Yangında odunluk ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA