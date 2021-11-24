Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözünün kim tarafından söylendiği merak edildi. Peki, Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözünü kim söylemiştir?

BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM SÖZÜNÜ KİM SÖYLEMİŞTİR?

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözünü Hz. Ali söylemiştir. Bu sözde oldukça büyük anlamlar bulunmaktadır. Bu sebeple insanların bu sözün neden söylendiğini ve derin manalarını öğrenmesi oldukça önemlidir.

BANA BİR HARF ÖĞRETENİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM NE DEMEK?

Hz.Ali bu sözlerinde eğitimin, ilimin ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu sözler ilimin çok önemli olduğunu, cahil kalmamak için ilim öğrenmenin gerekli olduğunu anlatır. İlim öğrenmek öyle değerlidir ki, Hz. Ali kendisine bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olabileceğini söyleyerek ilim öğrenmenin ciddiyetini vurgulamıştır.

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