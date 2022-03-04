Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından...
AA, Murat Kaya - Güncel
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Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.
Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.
AA / Murat Kaya - Güncel