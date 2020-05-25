Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Samsun'da paylaşılamayan yerler yüzünden aralarında husumet bulunan amca ve yeğeni tartışmaya başladı. Kavga dönen olayda amca ve oğlu, balta ile saldırdıkları akrabasını öldürdü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarla meselesi yüzünden tartıştığı amcası ve kuzeninin bıçak ve baltalı saldırısına uğrayan Orhan S. (43), hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 2 şüpheli ise hastanede tedaviye alındı.

AMCASI VE KUZENİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Bölmeçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan S. tarlasına giderken daha önce aralarında yer kavgası nedeniyle husumet bulunan amcası N.S. ve kuzeni S.S. tarafından durduruldu. Akrabalar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, N.S. ve S.S., Orhan S.'ye bıçak ve baltayla saldırdı. Ağır yaralı Orhan S. olay yerinde hayatını kaybederken, N.S. ve S.S. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.S. ve S.S. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA