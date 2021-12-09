Son dakika! Baltalı park yeri kavgasında karar çıktı

AVCILAR'da geçen yıl park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın balta ile kavgaya dönüşmesi olayına ilişkin sürdürülen davada sanıklar Mesut, Cemal ve Murat Özçelik hakkında 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kavga, Yeşilkent Mahallesi'nde 18 Ekim 2020 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Komşularının baltalı saldırısı üzerine Mevut Çakır (50) başından ve karısı Asiye Çakır ise ayağından yaralandı. Olaya ilişkin Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Cemal Özçelik, Murat Özcelik ve Mesut Özçelik ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Cemal Özçelik ise, "İstemeden de olsa bu olaya karıştık. Bu olay olmasın diye yıllar öncesinde evimizi barkımızı terk ettik. Kin gütme durumu söz konusu değildir. Biz kendimize temiz bir sayfa açtık. Fikir ve eylem birliği söz konusu değildi. 10-15 kişilik grup üzerimize geldiğinde kendimizi savunmak zorunda kaldık" diye konuştu

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İDDİANAMEDEN

Avcılarda 18 Ekim 2020'de meydana gelen olayda Cemal Özçelik baltayla, diğer iki şüpheli ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini darp etmişti. Olayda Mevlüt Çakır ağır yaralanmıştı, tutuklanan üç kardeş hakkında ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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