Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3. kattaki dairenin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3. kattaki dairenin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Yıldırım Mahallesinde yaşayan Engin Kocabıyık'ın 2 yaşındaki oğlu Mustafa Eren Kocabıyık, evde oynarken balkona çıktı.
Annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu balkon demirlerinin arasından geçen geçen çocuk, 3. kattan yere düştü. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA