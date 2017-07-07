Balkondan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Öldü

NİĞDE'de, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 4 yaşındaki Celal Şimşek, hayatını kaybetti.



Olay, Ulukışla İlçesi Kılan Köyü'nde meydana geldi. Şimşek ailesinin çocukları Celal Şimşek, 3'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybedip düştü. Başını zemine çarpan Celal Şimşek, ailesinin çağırdığı ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen küçük Celal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. - Niğde