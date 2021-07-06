Balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet, yaşam savaşını kaybetti
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Balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet, yaşam savaşını kaybetti

Balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet, yaşam savaşını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 5 gün önce balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet Altun, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 5 gün önce balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet Altun, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, geçen hafta perşembe günü Birecik'in Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı evlerinin üst kat balkonunda oynayan Mehmet Altun, üzerine çıktığı sandalyede dengesini kaybedip düştü. Yaralanan Mehmet, ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Altun, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Ölümü ile ailesini yasa boğan küçük Mehmet, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından defnedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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