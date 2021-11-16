BALKONDAN DÜŞEN 1,5 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI - Haberler
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BALKONDAN DÜŞEN 1,5 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşmesiyle ağır yaralanan Deniz Bakır (1,5) 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA'da, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşmesiyle ağır yaralanan Deniz Bakır (1,5) 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 12 Kasım'da Kemer ilçesinde meydana geldi. Bakır ailesinin en küçük çocuğu Deniz, 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Balkon demirlerini aşan Deniz, dengesini kaybederek, zemine düştü. Gürültü üzerine balkona çıkan aile, Deniz'i aşağıda görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Deniz'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Antalya'ya sevk edilip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Deniz, dün akşam hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Deniz'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı. Deniz Bakır, Kemer'de toprağa verilecek.

BALKONDAN DÜŞEN 1,5 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI

BALKONDAN DÜŞEN 1,5 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI

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