Kendisini balkondan aşağı atan genç kız o anları anlattı: Öfkeme hakim olamadım
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Kendisini balkondan aşağı atan genç kız o anları anlattı: Öfkeme hakim olamadım

13.02.2021 15:18 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:58

Antalya'da kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan atlayan Sibel Gezici, "Ağabeyimle tartıştık, kapıyı üzerime kilitleyince bir anlık sinirle balkona çıktım. Öfkeme hakim olamadım, kendimi attım" dedi.

Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde 10 Şubat Çarşamba günü Sibel Gezici, kapısı kilitli olan iki katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonundan aşağı sarkarak inmeye kalkıştı.

YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Ancak eli kayan Sibel Gezici, kaldırıma düştü. Bu sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş ise Sibel Gezici'nin düştüğü yerden saniyeler önce geçince, ölümden döndü. Kalçasının üzerine beton zemine çarpan Sibel Gezici yerde kıvranmaya başladı. Sibel Gezici'nin yardımına ise tehlike atlatan vatandaş ile çevredekiler koştu. Çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürülen Sibel Gezici'ye müdahale edildi. Sibel Gezici, Manavgat Devlet Hastanesi'nde ayağına dikiş atılıp, taburcu edildi.

Kendisini balkondan aşağı atan genç kız o anları anlattı: Öfkeme hakim olamadım

"BACAĞIMDA BİRAZ RAHATSIZLIK VAR"

Olay günü ne olduğunu tam olarak hatırlamadığını ve evde ağabeyiyle kaldığını anlatan Gezici, "Ağabeyim çok sinirli bir insan, evde tartıştık. Kendime hakim olamadım, öfkemi kontrol edemedim, balkona çıktım. Bir anda oldu olay. Sinirliydim zaten o anda gözüm hiçbir şey görmedi. Kendimi attım. Şu an iyiyim, bacağımda biraz rahatsızlık var" dedi.

"ÖFKEMİ KONTROL EDEMEDİM, KENDİMİ ATTIM"

Olay anında çantanın neden yanında olduğunu hatırlamadığını söyleyen Gezici, "Bilmiyorum, çantayı pek hatırlamıyorum. Öyle kaçmak gibi fikrim yoktu, öyle bir şey planlamadım. Sadece ağabeyimle evde tartıştık. O da bir anda sinirlendi, gitti. Üstüme kapıyı kilitledi. Ben de balkona çıktım, sinirliydim zaten. O anda öfkemi kontrol edemedim, kendimi attım. Ambulans geldi, polisler geldi. Hastaneye gittik, ayağıma dikiş atıldı. Dudağım patladı. Ama şu an iyiyim" diye konuştu. Atladığı birinci kat dairenin manevi dayısına ait olduğunu sözlerine ekleyen Sibel Gezici, o sırada aşağıda olan kişiyi görmediğini de belirtti.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen kişinin anlık bir hareketle başka bir yöne doğru döndüğü, saniyeler sonra da genç kadının düştüğü yer aldı. Görüntülerde tehlike atlatan kişi ile çevredekilerin, Sibel G.'nin yardımına koştuğu, bir süre yerde belini tutarak duran genç kadının ayağa kalkarak gitmeye çalıştığı, ancak vatandaşların hastaneye gitmesi için kendisine engel olduğu görüldü.

Kendisini balkondan aşağı atan genç kız o anları anlattı: Öfkeme hakim olamadım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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