Balkonda spor etkinliği Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince balkona çıkan vatandaşlara spor yaptırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince balkona çıkan vatandaşlara spor yaptırıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında araçlarla cadde cadde, sokak sokak kenti gezen ekipler, vatandaşları balkona spor yapmaya davet etti.

Araçlardan yapılan anonslarla balkonlarına çıkan Manisalılar'a jimnastik antrenörü Mehmet Ali Ekin ve pilates antrenörü Tuğçe Özduman tarafından egzersiz yaptırıldı.

Caddede kendilerine egzersiz hareketlerini gösteren antrenörlere, balkonlarından eşlik eden vatandaşların yaptığı spor etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Hareketleri eksiksiz bir şekilde yapmaya özen gösteren Manisalılar, etkinlikten keyif aldıklarını, yapılan uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirterek, antrenörlerin her gün gelmesini istediklerini söyledi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı ile fiziksel hareketliliğin kaybedilmemesini amaçladıklarını dile getirerek, "Balkonda spor" uygulamasının daha ilk günden çok sevildiğini belirtti.

Yaptıkları etkinlikle ilgili vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getiren Öztürk, "Sporla günlük hayatın stresini atarken, ruh ve beden sağlığını koruyabiliriz. Şimdi de 'halka ortak spor yaptırma' etkinliğine başlamış bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın balkondan katıldıkları etkinliğe daha ilk günden ilgi duyması, bizleri memnun etti. Salgın sona erene kadar tüm evlerimizin balkonlarından hareketli olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA