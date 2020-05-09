Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
09.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:22

Kütahya'da bir evin balkonunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kütahya'da bir evin balkonunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alipaşa Mahallesi Fuatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katının balkonunda bir kedinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

Söz konusu adrese gelen ekipler, ev sahibinin bulunmadığı evin balkonuna merdivenli araç yardımıyla çıktı.

Ekipler, tedirgin olan kediyi sakinleştirdikten sonra bulunduğu yerden indirdi.

Kedinin dünden bu yana balkonda bulunduğunu ve kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca itfaiyeden yardım istediklerini belirten çevre sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Haber
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz...
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit...
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 188 bine yaklaştı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 188 bine yaklaştı
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Falcao Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Utku Yuvakuran
Daha Fazla Kaza Mayıs Avrupa Ak Parti
Şu an buradasınız: Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 17:34:53. #1.15#
title