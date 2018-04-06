Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "Balkanlara Hüzünlü Veda" konferansı düzenlendi.



Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Emekli Albay ve Araştırmacı Yazar Atilla Güler, "Balkanlara Hüzünlü Veda" adlı kitabının yazılış öyküsünü anlattı.



Güler, konferansta, daha sonra kitabın "Balkanlarda 1912-1913 savaşı öncesi dış siyasi durum ve Avrupalı devletlerin bölgeyle ilgili çıkar çatışmaları", "Osmanlı İmparatorluğu'ndaki siyasi gelişmeler ve savaşı kaybetmesine neden olan iç dinamikler", "1912-1913 Balkan Savaşı'nın sebepleri, iç siyasi gelişme ve dinamiklerin, savaş esnasında Osmanlı ordusunun yenilgisine etkileri ve sonuçta yaşanan örnek olaylar" ile "sonuçlar ve alınacak dersler" şeklinde bölümlerini anlattı.

Berlin Kongresi'nde benimsenen ilkelerin,Osmanlı İmparatorluğu için ölüm çanı olduğunu söyleyen Atilla Güler, "Kabul edilen ilkeler, etnik-milliyetçi amaçlar lehine dış müdahalelere geçerlilik kazandırmıştı. Balkanlar, değişik milletlerin çıkar çatışmalarının yaşandığı 1912-1913 Balkan Savaşı öncesi tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu önemli ve hassas bir bölgedir. Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altında yaşayan Balkan topluluklarının bölgede çıkar mücadelesi yapan Avrupalı büyük devletlerin de kışkırtmalarıyla başlattıkları bağımsızlık mücadelesi, bu toplulukları sadece Osmanlı ile değil, birbirleriyle ve hatta kendilerine görünüşte destek veren Avrupalı büyük devletlerle de karşı karşıya getirmiştir." diye konuştu.



Konferansın sonunda Garnizon Komutanı Albay Güven Dere, Rektör Prof. Dr. A. Kemal Çelebi ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can tarafından Güler'e çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Güler konferansının ardından, okurlar için "Balkanlara Hüzünlü Veda" adlı kitabını imzaladı.