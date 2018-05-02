Balkanlar Erdoğan Sevgisini İznik'te Dile Getirdi

Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgilerini okudukları şiirler ile dile getirdiler.

İznik'in geçtiğimiz yıl kardeşlik protokolü imzaladığı Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nde yer alan Tutin şehrinde faaliyet gösteren İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve Okul Müdürü Nusret Gusinac öncülüğünde 80 kişilik bir heyet ile İznik'te ilk olarak Belediye Başkanı Osman Sargın'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Sumeya Gusinac ve Edita Mujoviç seslendirdikleri "Biz kısık sesleriz, Çanakkale Türküsü ve Dombıra şarkılarıyla duygu dolu anlar yaşattı.

Kardeş şehirden gelen misafirlerini kapıda karşılayan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın konuşmasında "Çok değerli kardeşlerim, bizler bugün sizleri ilçemizde ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Tutin tarihine baktığınız zaman Sancak Bölgesi'nde Osmanlı izlerini yaşayan ve yaşatan bir bölge. Bizlerin siz gençlerden isteğimiz bu kardeşliği devam ettirmeniz. Bizler aynı inancı yaşayan insanlarız. Bizim inancımız gereği tüm inananlar kardeştir. Ben bu vesile ile sizlere ilçemize hoş geldiniz diyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Tutin İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Nusret Gusinac da konuşmasında "Değerli başkan öncelikle bizlere göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve kardeşlikten dolayı sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Bizler iki kardeş ilçe olarak çok güzel duygular içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl sizlerin heyetinizle birlikte Sırbistan da okulumuzu ziyaret etmeniz bizleri çok memnun etmişti. Bizler de sizleri ziyaret ederek bu kardeşliğin pekişmesine destek olmak, katkı koymak istedik. Sizlere Tutin Belediye Başkanımız Kenan Hot Bey'in ve kardeşlerimizin selamlarını getirdik. İnşallah sizleri bir kez daha şehrimize davet ediyor ve ağırlamak istiyoruz" dedi.

Ziyarette İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Sumeya Gusinac ve Edita Mujoviç seslendirdikleri "Biz kısık sesleriz" şiiri ortamda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı. Öğrenciler Balkan Coğrafyasının sesi olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgilerini okudukları şiir ve türkülerle dile getirdiler.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın her bir öğrenciye İznik anısına hediyeler takdim ederken öğrenciler de İznik'in tarihi ve kültürel değerlerini ziyaret etmek amacıyla belediyeden ayrıldılar.Ayrıca Tutin İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Nusret Gusinac Başkan Sargın'a Tutin İmam Hatip Lisesi'nin eğitim şartlarının geliştirilmesine verdiği desteklerden dolayı Teşekkür Belgesi takdim etti.