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Balkanlar'dan gelen kar yağışı aralıklarla devam ediyor

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Balkanlar'dan gelen kar yağışı aralıklarla devam ediyor

- Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

LALAPAŞA, EDİRNE (İHA) - - Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerinde akşam saatlerinde başlayan Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağan kar yağışı köy halkı ve çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Bulgaristan'a sınır köylerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı köy halkı ve çiftçileri sevindirdi. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü köylerde, kar yağışı etkisini kaybettikten sonra yeniden hızlanarak başladı. Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli köyünde yaşayan Fırat Avşar, karın yağdığını ve sevinçli olduklarını söyledi. Bir diğer vatandaş Celal Öztürk de, köyün en yaşlılarından biri olduğunu eskiden çok daha fazla kar yağdığını belirtti. Köy halkından Önder Fener de, kısa süren yağışın köy halkı olarak kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa/İHA)

Balkanlar'dan gelen kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Balkanlar'dan gelen kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Balkanlar'dan gelen kar yağışı aralıklarla devam ediyor

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