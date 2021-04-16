Balkan Türkleri, Yunan Dışişleri Bakanı'na öfkeli
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Balkan Türkleri, Yunan Dışişleri Bakanı'na öfkeli

Balkan Türkleri, Yunan Dışişleri Bakanı'na öfkeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rumeli Balkan Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın "Batı Trakya'da Türk yoktur" ifadesine büyük tepki gösterdi.

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Rumeli Balkan Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın "Batı Trakya'da Türk yoktur" ifadesine büyük tepki gösterdi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının düzenlediği basın toplantısı sonrası Doğu Akdeniz ve Batı Trakya konularında çıkan sözlü tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mutlu, "Altı asır boyunca Türk yurdu olan ve halen yüz binlerce kişinin ana dil olarak Türkçe konuştuğu Batı Trakya bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleri yüzüne çarpıldığında diplomatik nezaketten uzak biçimde konuşan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, iki ülke ilişkileri ve Türk - Yunan milletleri arasındaki dostluk köprülerine zarar vermiştir. Bu talihsiz açıklamayı kesinlikle reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

Batı Trakya'da yaşayan azınlığın Lozan Anlaşmasının güvencesindeki eğitim, ana dille konuşma, müftü seçimi ve kendi kimliklerini ifade edilme haklarının elinden alınmaya çalışıldığına dikkat çeken Mutlu, İstanbul'da yaşayan Rum - Ortodoks cemaatine sağlanan hakların Lozan anlaşmasına aykırı biçimde Yunan resmi makamlarınca Türk azınlığa tanınmadığını vurguladı.

Başkan Mutlu, "Yunan Dışişleri Bakanının diplomatik nezaketsizliğine rağmen gayet açık bir dille Batı Trakya'daki Türk gerçeğinin yüzüne vuran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tüm Balkan Türkleri ailesi olarak canı gönülden kutluyoruz. Bizler, hemşehrimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözünde ifade ettiği gibi 'Ne Mutlu Türküm Diyene' ifadesini hem Türkiye'de hem de sınırlarımızın dışındaki ecdat yadigari Rumeli topraklarında söylemeye ve yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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