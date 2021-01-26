Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
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Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu

26.01.2021 08:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 08:29
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu

ŞANLIURFA'nın simgesi Balıklıgöl'de günlük ve haftalık yapılan rutin denetimlerle balıklar kontrol altında tutuluyor.

ŞANLIURFA'nın simgesi Balıklıgöl'de günlük ve haftalık yapılan rutin denetimlerle balıklar kontrol altında tutuluyor. Ekolojik dengenin korunduğu gölde, son zamanlarda yetişkin balıkların yavru balıkları yemesi nedeniyle yaşanan sorun, yem kalitesinin artırılmasıyla çözüldü.

Kentin simgesi olan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kutsal olduğuna inanılan Balıklıgöl'de balıkların üremesi ve ölümüyle ilgili periyodik kontroller aksatılmadan yapılıyor. Görevliler tarafından düzenli olarak temizlenen gölde, balıkların ihtiyaç duyduğu oksijen takviyesi de aralıksız olarak devam ediyor. Pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısının kısıtlı tutulduğu Balıklıgöl'e gelenler, sık sık görevliler tarafından maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılıyor.

YAKLAŞIK 3 BİN BALIK VAR

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde görevli Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Mahmut Yüksel, 23 yıldır Balıklıgöl'de düzenli olarak çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Balıklıgöl ile hemen yanında bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde yaklaşık 3 bin sazan balığının bulunduğunu anlatan Yüksel, her türlü hastalığa karşı gölde haftalık ve aylık kontrol ve analizler yaptıklarını ifade etti. Balıkların olası risklere karşı sürekli olarak hastalık analizlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Yüksel, "Eğer hastalık çıkarsa gerekli tedavi işlemini başlatıyoruz. Balıkların sağlığı için su analizleri yapılıyor. Gölde kirlilik oranını tespit etmeye çalışıyoruz. Bu kirlilikten doğan hastalıkların balıklara etkisi konusunda sürekli çalışmalar yürütüyoruz. Şu an itibariyle gölümüzde bir sıkıntı görülmüyor" dedi.

YEM KALİTESİ ARTIRILDI

Balıklıgöl'e dışarıdan bir müdahalenin söz konusu olmadığını ve ekosistem içerisinde doğal dengenin var olduğuna değinen Yüksel, şöyle konuştu:

"Her yıl balıkların üremesiyle meydana gelebilecek yavruların doğal ortamda büyüyüp yaşlı balıkların ise ölmesi şeklinde bir ekosistem devam ediyor. Balıklıgöl'de ürümede bir miktar sıkıntımız oldu. Bununla ilgili olarak çalışmalar yaptık. Balıkların kendi yavrularıyla beslendiğini tespit ettik. Bunun üzerine, yem kalitesini artırarak, yavru bireylerimiz koruduk. Bunun sayesinde yavru popülasyonu oldu. Balıklıgöl'de şu an için bir sıkıntı görülmüyor. Günlük ve haftalık rutin kontrollerimiz sürüyor."

Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu
Balıklıgöl'de yem kalitesi artırıldı, yavru balıklar korundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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