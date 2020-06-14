Balıklıgöl'de turuncu renkli balığı görenler dilek tutuyor Balıklıgöl'de turuncu renkli balığı görenler dilek tutuyor Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü ziyarete giden vatandaşlar, nadir ortaya çıkan turuncu renkli balığı görünce dilek tutuyor.

Balıklıgöl'de turuncu renkli balığı görenler dilek tutuyor

Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü ziyarete giden vatandaşlar, nadir ortaya çıkan turuncu renkli balığı görünce dilek tutuyor.

Şanlıurfa'nın en önemi dini, tarihi ve turisttik mekanlarından biri olan Balıklıgöl'e ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar, normalleşme süreciyle birlikte aileleriyle hafta sonu Balıklıgöl'e akın etti. Uzun bir aradın sonra Balıklıgöl'ü gezme imkanı bulan vatandaşlar, balıklara yem verdi. Sünnet töreni yapacak olan çocuklar da Balıklıgöl'de gezdi.

Turuncu renginde balık görüldü

Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar, turuncu renginde bir balıkla karşılaştı. Uzun süre balığı izleyen vatandaşlar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Turuncu renkli balığı görmenin imkansız olduğunu söyleyen Mustafa Doğan, "Görenler de genel olarak dilek tutup dua ediyorlar. Ben de gördüm ve sizin de çekmenizi istedim. Ben de dilek tuttum, dua ettim. Balıkların hepsi aynı renkte ama bunun rengi değişik. Genelde turistler Balıklıgöl'e geliyor, geziyor, hep aynı balığı görüyor. Turuncu balığı da çoğu kişi göremez çünkü hep dipte oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA