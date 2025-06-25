Balıklarınızı bazen daha hareketsiz görürsünüz. Ya öylece hareketsiz durup yüzgeçlerini oynatıyorlar, ya da normalden daha yavaş yüzüyorlardır. Peki, Balıklar uyur mu?

BALIKLAR UYUR MU?

Balıklar da uyur ama balıkların göz kapakları yoktur. Bu nedenle uyurken gözlerini kapatmazlar. Aslında balıkların uykusu bir çeşit dinlenme hâlidir. Uyurken balıkların birçoğu diğer zamanlara göre çok daha az hareket eder. Ayrıca olası tehlikelere karşı tetikte olurlar. Bazı balıklar uyurken suyun dibine batar ya da kayalıkların, bitkilerin arasına gizlenir. Örneğin bu fotoğrafta gördüğün mavi cerrah balığı bir süngerin üzerinde uyuyor. Ama yüzerken uyuyan balıklar da var.