Balıklar uyur mu?

Balıklar uyur mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkların uyku hali, insanlarınkinden farklı bir biçimde gerçekleşir. Göz kapakları olmadığı için uyurken gözlerini kapatmazlar ve uyku halleri daha çok bir dinlenme süreci olarak tanımlanır. Uyurken genellikle hareketlerini azaltırlar ve olası tehlikelere karşı tetikte olurlar. Peki, Balıklar uyur mu?

Balıklarınızı bazen daha hareketsiz görürsünüz. Ya öylece hareketsiz durup yüzgeçlerini oynatıyorlar, ya da normalden daha yavaş yüzüyorlardır. Peki, Balıklar uyur mu?

BALIKLAR UYUR MU?

Balıklar da uyur ama balıkların göz kapakları yoktur. Bu nedenle uyurken gözlerini kapatmazlar. Aslında balıkların uykusu bir çeşit dinlenme hâlidir. Uyurken balıkların birçoğu diğer zamanlara göre çok daha az hareket eder. Ayrıca olası tehlikelere karşı tetikte olurlar. Bazı balıklar uyurken suyun dibine batar ya da kayalıkların, bitkilerin arasına gizlenir. Örneğin bu fotoğrafta gördüğün mavi cerrah balığı bir süngerin üzerinde uyuyor. Ama yüzerken uyuyan balıklar da var.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

Müjdeyi Bakan Kurum verdi! Kiralık sosyal konut projesi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

Türkiye korkusundan silahlanma rekoru kırdılar
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi

Ali Koç yakın dostundan o yıldızı istedi: Transfer edebilir miyiz?
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı

Şampiyon olur olmaz takımdan ayrılacağını açıkladı: Ağlayacağım
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi

AK Parti'nin üst düzey ismi, denizde kaza geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.