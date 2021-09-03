Balıkesirli hastanın burnundan ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesirli hastanın burnundan ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı

Balıkesirli hastanın burnundan ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Sağlık

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan ve burun tıkanıklığı çeken hastanın burnundan operasyonla ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan ve burun tıkanıklığı çeken hastanın burnundan operasyonla ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı.

Gönen'de yaşayan 47 yaşındaki F.Ü, nefes almada zorlanma ve horlama şikayetiyle Özel Biga Can Hastanesine başvurdu.

Burada kulak burun boğaz polikliniğinde muayene edilen hastanın burnunda nadir görülen rinolit denilen ceviz büyüklüğünde burun taşı tespit edildi.

KBB Uzmanı Opr. Dr. Suzi Özden'in gerçekleştirdiği ve yaklaşık 30 dakika süren ameliyat sonrası hastanın burnundaki taş çıkarıldı.

Ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirten Özden, bu tip vakaların tıpta çok az görüldüğünü söyledi.

Hastanın ilk muayenesinde sol burun deliği içerisinde taşla uyumlu bir yabancı cisim saptadıklarını vurgulayan Suzi Özden, "Burun taşları küçük yaşlarda buruna bir cisim kaçtığı zaman bir kağıt parçası olabilir onun üzerine havadaki toz toprak soluduğu hava ile beraber birikip taş oluşmuş. Bunu tabi ameliyatla çıkartmak gerekiyordu. Hastamız ameliyatını oldu ve aynı gün taburcu ettik." diye konuştu.

Balıkesirli hastanın burnundan ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı
Balıkesirli hastanın burnundan ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Cristiano Umut Meraş Şenol Güneş Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkesirli hastanın burnundan ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.09.2021 12:24:50. #1.13#

title