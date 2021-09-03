Balıkesirli hastanın burnundan ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan ve burun tıkanıklığı çeken hastanın burnundan operasyonla ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan ve burun tıkanıklığı çeken hastanın burnundan operasyonla ceviz büyüklüğünde taş çıkarıldı.

Gönen'de yaşayan 47 yaşındaki F.Ü, nefes almada zorlanma ve horlama şikayetiyle Özel Biga Can Hastanesine başvurdu.

Burada kulak burun boğaz polikliniğinde muayene edilen hastanın burnunda nadir görülen rinolit denilen ceviz büyüklüğünde burun taşı tespit edildi.

KBB Uzmanı Opr. Dr. Suzi Özden'in gerçekleştirdiği ve yaklaşık 30 dakika süren ameliyat sonrası hastanın burnundaki taş çıkarıldı.

Ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirten Özden, bu tip vakaların tıpta çok az görüldüğünü söyledi.

Hastanın ilk muayenesinde sol burun deliği içerisinde taşla uyumlu bir yabancı cisim saptadıklarını vurgulayan Suzi Özden, "Burun taşları küçük yaşlarda buruna bir cisim kaçtığı zaman bir kağıt parçası olabilir onun üzerine havadaki toz toprak soluduğu hava ile beraber birikip taş oluşmuş. Bunu tabi ameliyatla çıkartmak gerekiyordu. Hastamız ameliyatını oldu ve aynı gün taburcu ettik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya