Son dakika haberi | Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu

16.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 16.10.2020 12:07

Son dakika gelişmesine göre Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu Balıkesir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu

BALIKESİR - Balıkesir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. FETÖ/PDY terör örgütünün TSK Asker Mahrem Yapılanmasına yönelik Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da düzenlenen operasyonda darbe girişiminde faaliyette bulundukları tespit edilen meslekten ihraç edilerek rütbesi Ere düşürülen 1 Tuğgeneral, 3 Albay, 1 Binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 Astsubay ve 2 uzman erbaş olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.

Son dakika haberi | Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu
Son dakika haberi | Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu
Son dakika haberi | Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu
Son dakika haberi | Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu
Son dakika haberi | Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu
Son dakika haberi | Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz Garry Rodrigues
Daha Fazla Kız Dava Ekim Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Jandarma'dan FETÖ/PDY operasyonu - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 12:10:35. #1.14#
title