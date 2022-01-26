BALIKESİR - Marmara Belediye Başkanı Aksoy, sokak hayvanlarına mama verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BALIKESİR - Marmara Belediye Başkanı Aksoy, sokak hayvanlarına mama verdi

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, elverişsiz hava şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, elverişsiz hava şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.

Topağaç Mahallesi'ni ziyaret eden Aksoy, zabıta ekipleriyle birlikte sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Sokak hayvanlarının Allah'ın insanlara emaneti olduğunu vurgulayan Aksoy, "Soğuk hava koşulları nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Biz de sokak hayvanları için mama alarak ilçemizin çeşitli yerlerine bıraktık." dedi.

Aksoy, vatandaşların, lokantacı ve fırıncıların da sadece soğuk kış aylarında değil, her mevsim artan yiyecekleri sokak hayvanlarına vermelerini istedi.

BALIKESİR - Marmara Belediye Başkanı Aksoy, sokak hayvanlarına mama verdi

BALIKESİR - Marmara Belediye Başkanı Aksoy, sokak hayvanlarına mama verdi

BALIKESİR - Marmara Belediye Başkanı Aksoy, sokak hayvanlarına mama verdi

AA / Murat Ünlü - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Süleyman Aksoy, Marmara, Zabıta, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title