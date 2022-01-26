BALIKESİR - Marmara Belediye Başkanı Aksoy, sokak hayvanlarına mama verdi

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, elverişsiz hava şartları sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.

Topağaç Mahallesi'ni ziyaret eden Aksoy, zabıta ekipleriyle birlikte sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Sokak hayvanlarının Allah'ın insanlara emaneti olduğunu vurgulayan Aksoy, "Soğuk hava koşulları nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Biz de sokak hayvanları için mama alarak ilçemizin çeşitli yerlerine bıraktık." dedi.

Aksoy, vatandaşların, lokantacı ve fırıncıların da sadece soğuk kış aylarında değil, her mevsim artan yiyecekleri sokak hayvanlarına vermelerini istedi.