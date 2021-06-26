BALIKESİR - Kaybolan alzaymır hastası aranıyor
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BALIKESİR - Kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan alzaymır hastası Salim Erdinç (85) için arama çalışması başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan alzaymır hastası Salim Erdinç (85) için arama çalışması başlatıldı.

Altınoluk Mahallesi'ndeki evinden yürüyüşe çıkmak için ayrılan Erdinç'in geri dönmemesi üzerine çevrede arama yapan yakınları, sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi.

Ormanlık arazide kaybolduğu ihtimali üzerinde durulan Erdinç'in bulunması için İzmir'den AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü 6 kişi, arama köpeği ile geldi.

Ayrıca Balıkesir Valiliğince bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.

Çalışmalara, jandarma ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

BALIKESİR - Kaybolan alzaymır hastası aranıyor
BALIKESİR - Kaybolan alzaymır hastası aranıyor
BALIKESİR - Kaybolan alzaymır hastası aranıyor
BALIKESİR - Kaybolan alzaymır hastası aranıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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