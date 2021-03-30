Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Ramazan Atam - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Karyağmaz ve Hacıömerler mahallelerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bölgede çok sayıda temaslı kişilerin de olduğu duyurulan açıklamada, sabah saat 06.00'dan itibaren iki mahallede de karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam

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