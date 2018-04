Balıkesir Gazetecilerin Polise Asılsız İhbarından Pastalı Kutlama Çıktı Hd

Gazetecilerin polise asılsız ihbarından pastalı kutlama çıktı

Balıkesir'de görev yapan gazeteciler, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polisler için sürpriz kutlama düzenledi. Caddeye boş koli bırakıp, bomba ihbarında bulunan gazeteciler, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile birlikte ulaştıkları olay yerinde, çevre önlemi almak üzere gelen polisler için pasta kesti.

Balıkesir'de çalışan gazeteciler, Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz kutlama hazırladı. Caddeye boş koli bıraktıktan sonra emniyeti arayıp, şüpheli paket ihbarı yapan gazeteciler, Altıeylül Mahallesi Keçeci Sokak'taki otopark önüne ekip istedi. Şüpheli paketin olduğu caddeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Zeybek'in de geldiği olay yerinde polislerin toplanmasının ardından gazeteciler, önceden hazırlattıkları pastayı çıkararak, sürpriz yaptı. Pastayı gören polisler, büyük şaşkınlık yaşarken, sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

'BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU'

Gazetecilere teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Zeybek, onlarla her zaman sahada birlikte olduklarını söyledi. Polisler için anlamlı olan haftanın unutulmamasından mutluluk duyduğunu belirten Zeybek, "Aslında sizlerin de günü kutlu olsun; çünkü hepimizin günü. Sizler polis muhabirisiniz. Sahada her zaman birlikteyiz. Böyle bir günde böyle sürpriz de çok güzel oldu. Hep birlikte olmak bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum" dedi. Olay yerine ilk gelen Yunus ekiplerinden polis memuru İskender Aydın ise sürpriz için teşekkür ederek, "Olaya hızlı şekilde intikal sağladık. Elimizdeki işi bırakarak, gereken tedbiri aldık. Konunun gereği yapıldı. Polisler, her zaman halkımızın emrinde, hizmetinde. Bu da bizim için sürpriz oldu. Günümüzü unutmadığınız için teşekkür ederiz hepinize, çok sağ olun" diye konuştu. Gazeteciler ve polisler, pastayı birlikte keserek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

(Tür: Yurt)