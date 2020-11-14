Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı
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Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı

14.11.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:07
Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Çatalçam Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Çatalçam Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Dursunbey'de 85 hanenin bulunduğu ve 185 kişinin yaşadığı kırsal Çatalçam Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak, giriş ve çıkışları kapattı.Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dursunbey İlçemize bağlı Çatalçam Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14.11.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır" denildi. 


- Balıkesir
Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı
Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 12:08:37. #1.15#
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