Balıkesir Dursunbey'de 1 mahalle, karantinaya alındı

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Çatalçam Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Çatalçam Mahallesi, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Dursunbey'de 85 hanenin bulunduğu ve 185 kişinin yaşadığı kırsal Çatalçam Mahallesi, Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak, giriş ve çıkışları kapattı.Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dursunbey İlçemize bağlı Çatalçam Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14.11.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır" denildi.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ