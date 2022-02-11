Balıkesir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Balıkesir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA, Tarık Köse - Güncel
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Balıkesir'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Susurluk-Bandırma kara yolunda, Susurluk'tan Bandırma istikametine seyreden E.O. (40) idaresindeki 10 ZE 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Araçtaki G.K. (84) ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralanan E.O, F.O. (68) ve G.K, 112 Acil Servis Ambulansı ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Tarık Köse - Güncel

Balıkesir, Otomobil, Güncel, Haberler

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