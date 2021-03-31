Balıkesir'deki ambulans kazasında ölen hasta ve yakını toprağa verildi
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Balıkesir'deki ambulans kazasında ölen hasta ve yakını toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Güncel
Balıkesir'deki ambulans kazasında ölen hasta ve yakını toprağa verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hicabiye Ceylan (47) ve ablası Ayşegül Işıkhan (50), son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hicabiye Ceylan (47) ve ablası Ayşegül Işıkhan (50), son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilye göre, Mesut Ece idaresindeki 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, Özkan Özgüneş yönetimindeki 10 E 3152 otomobile çarparak karşı şeride geçip Tezcan Tekin kontrolündeki 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulans şoförü Tezcan Tekin ve kamyon sürücüsü Mesut Ece ile ambulansta bulunan hasta Hicabiye Ceylan ve refakatçisi olan yakını Ayşegül Işıkhan yaşamını yitirmişti.

Böbrek ve şeker hastalığı rahatsızlığı sebebiyle Gönen Devlet Hastanesinden Bandırmaya sevk olan hasta ve yakını trafik kazasında ambulansta hayatını kaybetti. Hasta Hicabiye Ceylan ve refakatçisi olan ablası Ayşegül Işıkhan memleketleri Gönen'de son yolculuğuna uğurlandı.

Malkoç Mahallesindeki ikamet adresinde yakınlarından helallik alınan Ahmet Ceylan'ın annesi, Zeki Ceylan'ın eşi Hicabiye Ceylan Gönen Şehir Mezarlığına, ablası Ayşegül Işıkhan ise Asmalıdere Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılan İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Gönen Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Atıcı aileye başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

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