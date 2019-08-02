Balıkesir'de yolcu otobüsündeki yangın

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını ve olayla ilgili soruşturma başladığını bildirdi.

Vali Yazıcı, yangın çıkan otobüsün Küçükkuyu'dan Ankara istikametine gittiğini söyledi.

Araçta çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Yazıcı, 15 kişinin farklı hastanelere sevk edildiğini, durumu ağır olan yaralı bulunmadığını kaydetti.

Diğer yolcuların Gökçeyazı Jandarma Karakolu'nda bilgilerine başvurulduğunu aktaran Yazıcı, "Kimlik tespiti yapılamadı. Şoförün bilgisine başvuruluyor." dedi.

Geç tahliye iddiasıyla ilgili de konuşan Vali Yazıcı, soruşturmanın devam ettiğini ve yolcuların da bilgisine başvurulduğunu belirtti.

Vali Yazıcı, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA