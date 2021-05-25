Balıkesir'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı
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Balıkesir'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Balıkesir'de 10 zanlı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Balıkesir'de 10 zanlı yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, kent merkezi ile Edremit, Bandırma, Gönen, Ayvalık ve Marmara ilçelerinde belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 78 kök Hint keneviri, 254 gram esrar, 12 gram metamfetamin, 37 gram kenevir tohumu, 5 kenevir öğütücü, 1 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, bitki yetiştirme kabini, 8 fişek ve 1 kilo 662 gram kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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