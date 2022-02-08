Balıkesir'de yağmur etkili oluyor - Haberler
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Balıkesir'de yağmur etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı, Emre Binakuran - Yerel
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Balıkesir'de yağmur etkili oluyor Balıkesir'de beklenen yağış sabah saatlerinde etkili oldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de yağmur etkili oluyor

BALIKESİR - Balıkesir'de beklenen yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü günler öncesinden uyardığı yağışa yakalanan vatandaşlar kendilerini saçak altlarına attı. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış Balıkesir'de hayatı olumsuz etkili. Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü ise gün içerisinde aralıklarla yağışın etkili olacağını bildirdi.

Balıkesir'de yağmur etkili oluyor

Balıkesir'de yağmur etkili oluyor

Balıkesir'de yağmur etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Yerel

Meteoroloji, Balıkesir, Yerel, Haber

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