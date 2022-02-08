Balıkesir'de yağmur etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı, Emre Binakuran - Yerel
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Balıkesir'de yağmur etkili oluyor Balıkesir'de beklenen yağış sabah saatlerinde etkili oldu.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de yağmur etkili oluyor
BALIKESİR - Balıkesir'de beklenen yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü günler öncesinden uyardığı yağışa yakalanan vatandaşlar kendilerini saçak altlarına attı. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış Balıkesir'de hayatı olumsuz etkili. Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü ise gün içerisinde aralıklarla yağışın etkili olacağını bildirdi.