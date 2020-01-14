Balıkesir'de "yağma ve gasp" sanıkları hakim karşısında

14.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:18

Balıkesir'de bir kişiyi darbettikleri ve polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanıklar Nihat Yıldız, Burak Baştürk, ve Muhammet Akçakoyun ile müşteki Atakan Dayan, yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Plevne Mahallesi'ndeki Korsan Parkı'nda Atakan Dayan'ı darbettikleri ve cüzdanı ile telefonunu aldıkları gerekçesiyle "yağma ve gasp"tan yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Yıldız, "Geleceğimin karartılmasını istemiyorum. Konu medyaya taşındığı için gasp ve yağma gündeme geldi. Böyle bir şey söz konusu değil, bakmakla yükümlü olduğum bir annem var. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin paraya ihtiyaçlarının olmadığını, bu nedenle de isnat edilen suçu gerçekleştirmediklerini savundu.

Müşteki Dayan ise bellerinde silah olduğunu söyleyerek kendisini tehdit eden sanıkların, kendisini darpla cüzdanını ve telefonunu zorla aldıklarını iddia etti.

Tanıkları dinleyen mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde 9 Eylül 2019'da Nihat Yılmaz ve Burak Baştürk, Atakan Dayan'la kavga etmiş, daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gelen Yılmaz ve Baştürk, burada polise mukavemet göstermişti. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler ile soruşturma kapsamında yakalanan Akçakoyun, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Ayrıca polise mukavemet gösteren Nihat Yılmaz ve Burak Baştürk sosyal medyada gündeme gelmişti.

Kaynak: AA