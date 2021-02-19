Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

19.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:38
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takip sonucu ilçeye bağlı Avşa Mahallesi'nde D.G, A.O, U.İ, Ö.Y, O.A, K.Ç, M.Ç, H.G ve Ç.Ö'nün uyuşturucu satışı yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 30 gram metamfetamin, 217 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 9 tabanca fişeği, 8 cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1655 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ünlü

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