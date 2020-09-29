Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı
29.09.2020 17:13 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:16
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezi, Bandırma, Edremit, Gönen, Ayvalık, Bigadiç'te uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan jandarma ve polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler, operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 192 gram metamfetamin, 22 esrar, 80 uyuşturucu hap, 2 tüfek, 4 tabanca, 1 hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız