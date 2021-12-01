Balıkesir'de Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

ULUS, BARTIN (DHA) - BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı'na, mevsimin ilk karı yağdı.

Sındırgı ilçesinde 2 gün süren fırtınanın ardından Ulus Dağı'nda gece kar yağışı etkili oldu. 1769 metre yüksekliğe sahip Ulus Dağı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Ulus Dağı bölgesinde, hissedilen hava sıcaklığı ise eksi 5 derece oldu.