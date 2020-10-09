Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:24
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Çıplak Ada açıklarında tespit edilen düzensiz göçmenler, Türk kara sularına itildi.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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