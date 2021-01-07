Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
07.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:40
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde traktörün çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde traktörün çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi.
C.O idaresindeki kilit parke taşı yüklü traktör, 6 Eylül Caddesi'ndeki şantiye alanında geri manevra yaptığı sırada Murat Tekin'e (42) çarptı.
Kazada, traktörün altında kalan Tekin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tekin'in cesedi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın