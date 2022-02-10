Balıkesir'de şüpheli ölüm - Haberler
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Balıkesir'de şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de şüpheli ölüm

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişi sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 1 kişi sahilde aracının yanında ölü olarak bulundu.

Edinilen Bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Dalyan mevkii Edremit Çayı kenarında bulunan setlerin üzerinde üzerinde bir şahsın hareketsiz yattığının bildirmesi üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipleri Mustafa Acar'ı (67) yüzü koyun ve hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Şahsın ilk kontrolünde yüzünde düşmeye bağlı bir yaralanma olduğu görüldü. Konuyla ilgili olarak olay yerinde sağlık ekipleri çağırıldı. Yapılan muayene Acar'ın ölmüş olduğu tespit edildi. Mustafa Acar'ın cenazesi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de şüpheli ölüm

Balıkesir'de şüpheli ölüm

Balıkesir'de şüpheli ölüm

Balıkesir'de şüpheli ölüm

Balıkesir'de şüpheli ölüm

Balıkesir'de şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, Altınkum, Edremit, Dalyan, 3. Sayfa, Haberler

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