Balıkesir'de saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
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Balıkesir'de saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Susuzyayla mahallesinde seyreden Gökhan Zeybek yönetimindeki 10 H 4613 plakalı saman yüklü kamyonda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kamyondan çıkan dumanları fark eden ve aracı durdurup yangına müdahale eden sürücü, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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