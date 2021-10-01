Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

AA / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de 2 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 2 bin litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bigadiç ve Erdek ilçelerinde sahte içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin litre sahte içki, imalatta kullanılan 140 alkol kiti, 220 litrelik 12 varil, 103 şişe ve av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri
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