Balıkesir'de sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi.
15.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:28
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Edremit ilçesinde kaçak ve bandrolsüz alkol ticareti yaptığı tespit edilen A.K'nin ikametine operasyon düzenledi.
Operasyonda sahte içki imalatında kullanıldığı belirlenen 2 bin 543 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli A.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA