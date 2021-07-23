Son dakika haberleri... Balıkesir'de polisten 9 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de polisten 9 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Balıkesir'de polisten 9 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 21-22.07.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Ayvalık ve Gömeç İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2,28 gram metamfetamin, 48 kök hint keneviri bitkisi, 9,25 gram esrar ve 36 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

(Hüseyin Tokmak/İHA)

Son dakika haberleri... Balıkesir'de polisten 9 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de polisten 9 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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