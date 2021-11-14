Balıkesir'de polisi şehit eden şüphelilerin tamamı tutuklandı - Haberler
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Balıkesir'de polisi şehit eden şüphelilerin tamamı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de polisi şehit eden şüphelilerin tamamı tutuklandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edildiği uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak polis tarafından gözaltına alınan ve öğleden sonra işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen 5'i kadın 14 kişinin tamamının tutuklandığı öğrenildiBilindiği üzere, Edremit...

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edildiği uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak polis tarafından gözaltına alınan ve öğleden sonra işlemleri tamamlanarak adliye sevk edilen 5'i kadın 14 kişinin tamamının tutuklandığı öğrenildi

Bilindiği üzere, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör, uyuşturucu ihbarı üzerine yaşanan kovalamacada çıkan silahlı çatışma sonucu yaşamını yitirmişti. Balıkesir KOM ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu şebekesi ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. 3 kişi olay sonrası yakalanırken, ardından ise peş peşe operasyon düzenleyen ekipler olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 14 kişi tutuklandı. Hastane kontrolünden geçirilen şüpheliler cezaevine gönderildiler. - BALIKESİR

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