Balıkesir'de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
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Balıkesir'de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

06.11.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:27
Balıkesir'de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

BALIKESİR'in Havran ilçesinde şeker pancarı yüklü kamyon, virajlı yolda kontrolden çıktı.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde şeker pancarı yüklü kamyon, virajlı yolda kontrolden çıktı. Devrilip, metrelerce sürüklenerek karşı şeride geçen kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Balıkesir-Havran kara yolu Büyükşapçı rampaları Gelinderesi mevkisinde meydana geldi. Kadir Çoban (28) yönetimindeki 10 HC 803 plakalı şeker pancarı yüklü kamyon, virajlı yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, metrelerce sürüklenen kamyonda lununan sürücü Kadir Çoban ile yanında bulunan Hüseyin Deniz yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çoban ve Deniz, itfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Kadir Çoban ve Hüseyin Deniz, Havran Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada şeker pancarı yüklü çuvalların yola saçılmasıyla trafik bir süre aksadı. Kapanan yol, Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği ekiplerince yapılan temizlik çalışması ve devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Balıkesir
Balıkesir'de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Balıkesir'de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Balıkesir'de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Balıkesir'de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Balıkesir'de pancar yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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