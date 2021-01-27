Balıkesir'de otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Balıkesir'de otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

27.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:02
Balıkesir'de otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selamettin Hıdır (72) yönetimindeki 10 FH 406 plakalı otomobil, Keçidere Mahallesi mevkisinde Ali Koç (58) idaresindeki 10 R 2183 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hıdır ile araçtaki Mehmet Özkan (73) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız

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