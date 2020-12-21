Balıkesir'de ormanlık alanda yetişen melki sofraları süslüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Balıkesir'de ormanlık alanda yetişen melki sofraları süslüyor

21.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:19
Balıkesir'de ormanlık alanda yetişen melki sofraları süslüyor

Balıkesir'de yağışların ardından ormanlık alanda kendiliğinden yetişen mantar çeşidi melki, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Balıkesir'de yağışların ardından ormanlık alanda kendiliğinden yetişen mantar çeşidi melki, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Toplanması, bulunması zor olan ve semt pazarlarında kilogramı 35 liradan satılan melki, tavada sote yapılarak ya da fırında kızartılarak tüketiliyor.

Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi kırsalında arkadaşlarıyla mantar toplayan Çağrı Ünal, melkilerin genelde çam ağaçlarının altında olduğunu belirtti.

Otların altında olan melkilerin, güneşi gördüklerinde görünür olduklarını ve daha rahat bulunduklarını ifade eden Ünal, "Melki toplamak için yağmurun yağması, güneşin çıkması ve toprağın yumuşak olması lazım. Ayak basılmadık yerlerde bulunuyor. Melki mantarının altı turuncu renklidir. Diğer mantarların altı beyazımsıdır." dedi.

Erol Yoran da melkinin yabani ya da zehirli türlerinden iyi ayırt edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Engin Altay Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Hadise Uğur Yücel Demet Akalın
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Silah Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de ormanlık alanda yetişen melki sofraları süslüyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:27:25. #1.14#
title