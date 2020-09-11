Balıkesir'de MHP'nin kongre takvimi belli oldu
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Balıkesir'de MHP'nin kongre takvimi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanlığı 13 Olağan Kongresi için ilçe kongrelerinin tarihlerini belirledi.

Balıkesir'de MHP'nin kongre takvimi belli oldu
11.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:52

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanlığı 13 Olağan Kongresi için ilçe kongrelerinin tarihlerini belirledi.

MHP Balıkesir İl Başkanlığından yapılan açıklamada 11 Eylül'de Havran ilçe kongresi ile başlayacak ve 31 Ekim'de Edremit ilçe kongresi ile bitecek. MHP Balıkesir İl Başkanlığından yapılan açıklamada 11 Eylül Havran İlçe kongresi, 13 Eylül Burhaniye, 19 Eylül Savaştepe, 24 Eylül, Sındırgı, 25 Eylül İvrindi ve Marmara, 26 Eylül Erdek ve Manyas, 27 Eylül Susurluk, 3 Ekim Gönen, 4 Ekim Karesi, 10 Ekim Ayvalık ve Gömeç, 18 Ekim Bandırma, 22 Ekim Dursunbey, 24 Ekim Altıeylül, 30 Balya, Kepsut ve Bigadiç ve 31 Ekim Edremit ilçe kongreleri yapılacağı açıklandı.

(Hüseyin Tokmak/İHA)

Kaynak: İHA

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