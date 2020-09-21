Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bigadiç ilçesi kırsal Çamköy ile Emirler mahalleleri arasındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Bigadiç Orman İşletme Müdürlüğü ve Bigadiç İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.

Soğutulma çalışmaları biten yangında 20 dönüm makilik ve anızlık zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak