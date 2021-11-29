Balıkesir'de kuvvetli rüzgar; sahildeki restoranları su bastı

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Marmara ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle sahildeki restoranları su bastı, balıkçı tekneleri zarar gördü.

Marmara ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren rüzgarın hızı saatte 60 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, sahildeki iş yerlerine zarar verdi. Birçok restoran su altında kaldı. Sahilde bağlı olan balıkçı tekneleri de hasar gördü. Tekne sahipleri, suları kovalarla boşaltmaya çalıştı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Fırtınayı bekliyorduk. Saat 12'den sonra etkili olmaya başladı. Yaşam olumsuz yönde etkilendi. Sahilde bulunan bazı lokantalar su altında kaldı. Önlemlerimizi aldık, hasar tespiti için fırtınanın dinmesini bekliyoruz" dedi. Fırtına deniz ulaşımını da aksattı, Erdek ile Tekirdağ seferleri iptal edildi.