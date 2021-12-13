Balıkesir'de kara bulutlar şehri esir aldı
İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Yerel
Balıkesir'de kara bulutlar şehri esir aldıBALIKESİR Balıkesir'de beklenen kuvvetli yağış gelmeden kara bulutlar geldi.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de kara bulutlar şehri esir aldı
BALIKESİR Balıkesir'de beklenen kuvvetli yağış gelmeden kara bulutlar geldi. Yağmur bulutları drone görüntüsüne böyle yansıdı.
Kuvvetli yağışı bekleyen Balıkesirliler pazartesi itibarı ile güne kapalı hava ile uyandı. Gün içerisinde hafif hafif yağan yağmur yerini kara bulutlara bıraktı. Kuvvetli yağışın beklendiği Balıkesir'de fırtınanın da etkili olması tahmin ediliyor.